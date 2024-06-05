«Столица» одолела ВРЗ на старте золотой серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в стартовой встрече в Гомеле действующие чемпионы выиграли у серебряных призеров с минимальным перевесом в счете — 3:2. В начале игры минчане пропустили два гола подряд, но потом сумели собраться и еще до перерыва трижды поразили ворота хозяев. Во второй половине встречи гомельчане много атаковали, но не смогли сравнять результат. Второй матч серии до трех побед состоится 9 июня на паркете спорткомплекса «Уручье», а 13 июня соперники вновь встретятся в городе над Сожем. Спортсмены «Столицы» являются пятикратными чемпионами страны, ВРЗ восьмой раз подряд играет в финале, но пока ему ни разу не удалось добыть золото.



На старте серии за бронзовые награды оршанский «Витэн» разгромил на своей площадке «Минск» со счетом 6:1, и если 8 июня победит в гостях, то станет бронзовым призером.