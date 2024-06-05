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21:17 (мск), источник: БЕЛТА

«Столица» одолела ВРЗ на старте золотой серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» одолели гомельский ВРЗ в первом поединке серии за золото 35-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в стартовой встрече в Гомеле действующие чемпионы выиграли у серебряных призеров с минимальным перевесом в счете — 3:2. В начале игры минчане пропустили два гола подряд, но потом сумели собраться и еще до перерыва трижды поразили ворота хозяев. Во второй половине встречи гомельчане много атаковали, но не смогли сравнять результат. Второй матч серии до трех побед состоится 9 июня на паркете спорткомплекса «Уручье», а 13 июня соперники вновь встретятся в городе над Сожем. Спортсмены «Столицы» являются пятикратными чемпионами страны, ВРЗ восьмой раз подряд играет в финале, но пока ему ни разу не удалось добыть золото.

На старте серии за бронзовые награды оршанский «Витэн» разгромил на своей площадке «Минск» со счетом 6:1, и если 8 июня победит в гостях, то станет бронзовым призером.

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