Игита выступил с заявлением после скандального видео

«Добрый вечер всем! Извините, если задел болельщиков “Актобе” и “Астаны”. Честно говоря, я не очень понял, о чем они просят. Одна ошибка, которая, безусловно, расстроила многих фанатов и меня — мне очень грустно из-за этого. Простите меня, “Актобе” и “Астана”, за то, что позировал на ваших шарфах. Это никогда не было моим истинным намерением. Всё произошло очень быстро, и только после просмотра видео я понял, что это шарфы “Актобе” и “Астаны”. В обоих городах ко мне всегда относились хорошо, и у меня не было причин делать злонамеренный жест против них. Я люблю футзал Казахстана и горжусь тем, что в нашей стране развивается этот вид спорта. “Актобе”, в частности, играет важную роль в этом развитии, и я благодарен актюбинцам за увлечение и страсть к футзалу. Извините — и максимум уважения всем!» — написал Игита в сторис.