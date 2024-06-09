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22:06 (мск), источник: Vesti.kz

Игита выступил с заявлением после скандального видео

Голкипер футзального «Кайрата» и сборной Казахстана Лео Игита в соцсетях прокомментировал скандальное видео со своим участием, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

На пути к клубному автобусу голкипер прошел по разложенным фанатами шарфам и флагам «Актобе» и «Астаны». Примечательно, что сначала Игита не заметил этого, а затем потанцевал на атрибутике этих футбольных клубов.

«Добрый вечер всем! Извините, если задел болельщиков “Актобе” и “Астаны”. Честно говоря, я не очень понял, о чем они просят. Одна ошибка, которая, безусловно, расстроила многих фанатов и меня — мне очень грустно из-за этого. Простите меня, “Актобе” и “Астана”, за то, что позировал на ваших шарфах. Это никогда не было моим истинным намерением. Всё произошло очень быстро, и только после просмотра видео я понял, что это шарфы “Актобе” и “Астаны”. В обоих городах ко мне всегда относились хорошо, и у меня не было причин делать злонамеренный жест против них. Я люблю футзал Казахстана и горжусь тем, что в нашей стране развивается этот вид спорта. “Актобе”, в частности, играет важную роль в этом развитии, и я благодарен актюбинцам за увлечение и страсть к футзалу. Извините — и максимум уважения всем!» — написал Игита в сторис.

Натурализованный бразилец защищает цвета «Кайрата» с 2011 года. За сборную Казахстана он играет с 2013 года. Он пять раз признавался лучшим вратарем планеты (2015, 2016, 2018, 2019 и 2020).

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