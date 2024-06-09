В АФК «Кайрат» прокомментировали скандальный поступок Игиты

Источник: Соцсети

На пути к клубному автобусу голкипер прошел по разложенным фанатами шарфам и флагам «Актобе» и «Астаны». Примечательно, что сначала Игита не заметил этого, а затем потанцевал на атрибутике этих футбольных клубов.

«Только что связался с гендиректором АФК “Кайрат” Асем Кужановой. Она сожалеет о случившемся и говорит, что Игита уже попросил прощения. Но в то же время подчеркнула, что эта выходка — дело рук ультрас не футзального, а футбольного “Кайрата”. Но на всякий случай и от АФК “Кайрат” будут подготовлены официальные извинения “Актобе” и “Астане”, — сообщает автор телеграм-канала экс-спортивный директор ФК “Актобе” Асхат Калжанов.

Сам Игита уже обратился к фанатам этих клубов, разъяснив ситуацию. Он принес свои извинения.