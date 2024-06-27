Большое интервью с Игитой: об уходе из «Кайрата», хейте, новом клубе и наследнике

— Игита, мы говорим с тобой на фоне большого события в твоей жизни и карьере — ты покинул «Кайрат». Расскажи, как ты принимал это решение, насколько оно было тяжелым для тебя?

— Конечно, это непросто, фактически половину жизни я провел здесь — в «Кайрате». Около трех месяцев назад я понял, что покину клуб. Но я профессионал, я был сконцентрирован на тренировках и матчах. Стало тяжело, когда действительно подошел этот момент прощания, понимание того, что ты уходишь. Это удар. Но с ребятами и руководством моя связь не теряется, это навсегда. Сейчас я уже более спокоен, наступает отпуск, я улетаю в Бразилию, повидаюсь с близкими. А затем нас ждет чемпионат мира, это придает сил и мотивации. Возможно, в будущем я сыграю против «Кайрата», но так или иначе это моя команда и всегда ей будет.

— В «Кайрате» тебе предлагали продлить контракт?

— Да, предлагали, на год. Но я не молодой, поэтому искал варианты на 2−3 года, все-таки завершение моей карьеры близко. Я нашел хороший вариант, думаю, проведу еще 2−3 сезона на высоте.

— Но сейчас ты не можешь назвать свой новый клуб?

— Пока не могу, у меня есть приоритетный вариант, но ко мне обратились с еще одной команды и пока остается небольшое сомнение. Но, высока вероятность, что я выберу именно тот вариант, который был изначально.

— Этот сезон крайне необычный во всех отношениях, ведь «Кайрат» не стал чемпионом Казахстана. Как ты считаешь, это «Кайрат» проиграл титул или все-таки «Семей» выиграл?

— Конечно, в команде никто не скажет, что мы хуже. Но объективно, «Семей» тоже заслужил, они хорошо шли по сезону, у них была стратегия, они обыграли нас в двух матчах по пенальти — это достаточно тяжело. Могу сказать, что во всех четырех матчах у нас было преимущество и больше моментов, но их вратарь и защитники отлично действовали, плюс в спорте невозможно без удачи. Честно говоря, я никогда не видел такого количества сейвов, Жайме (вратарь «Семея») кажется отразил 40 ударов в одном из матчей.

Но, повторюсь, «Семей» заслужил, у них отличная команда, руководство. Обидно, проиграть после 20 лет побед, я знал, что этот день когда-нибудь наступит, но я не хотел, чтобы это происходило при мне.

При этом, я считаю, что в целом казахстанский футзал выиграл от противостояния «Кайрата» и «Семея». Правильная работа «Семея» — это пример остальным, как можно добиваться успеха. Они смогли до конца быть стабильными, были высокоорганизованными во всем, их домашняя арена — это сложное испытание, там нелегко победить.

— Многие предсказывали, что новому тренеру «Кайрата» Марлону Веласко будет тяжело — он молодой специалист без большого бэкграунда и авторитета. Как я слышал, в итоге у него действительно были проблемы с коммуникацией в команде, это так?

— Могу сказать, что да, сначала было трудно. У него есть своя философия, стиль. Мы здесь давно играем, у нас был выработан свой стиль. Думаю, больше сложностей было именно у казахоязычных игроков, именно по части коммуникации. У него есть свой характер, он отстаивал свою позицию и это нормально, ведь он главный тренер. Мы не можем с ним грубо разговаривать, мы игроки, должна быть субординация, уважение. И действительно, стартовые полгода было сложно, но после нового года он постарался чуть больше адаптироваться.

В конце сезона он уже окончательно понял особенность игроков, старался где-то пойти навстречу, наладить коммуникацию не только на площадке, но и вне ее. Он молодой тренер и жизнь такова, что порой мы учимся на своих ошибках. Он хороший человек, но есть много нюансов, футзал — это не только площадка, есть еще жизнь за ней, есть внутренние отношения. Он может считать, что какие-то методы это хорошо для меня, а я чувствую иначе. Но думаю, в следующем сезоне у него все будет лучше.

— То есть, Веласко останется в клубе на следующий сезон?

— Возможно, останется. Еще есть время, что-то поменять, но пока я предполагаю, что он скорее останется.

— Если говорить о конкретных игроках, правда, что у тренера не сложились отношения с Акбаликовым, из-за чего Альберт в итоге ушел в аренду?

— Ему немного тяжело было изначально. А потом у Альберта еще и возникла травма. На тренировках ему было тяжело, у него сильно болела поясница. Не думаю, что это напрямую связано с взаимоотношениями и мне кажется в следующем сезоне Альберт будет играть в «Кайрате».

— Кто для тебя лучший игрок сезона в Казахстане и главное открытие?

— Для меня — Денер. Как раз его не хватило нам в финале. Это игрок, который никогда не прощает. Есенаманов также был стабилен весь сезон. Еще Азат Валиуллин очень хорошо играл. Но лучший для меня Денер.

Среди молодых, я выделю вратаря «Атырау» Ерасыла Шарапиденова. Помню матч с ними, мы ведем после первого тайма 4:0. Во втором он играл невероятно, ни разу не пропустил и совершил огромное количество сейвов. У меня был просто шок. Я его знал и до этого, но не думал, что он уже достиг такого уровня. Ему 19 лет, он играл в полуфинале, не ошибался, много спасал.

Определенно, он лучший молодой игрок лиги. Вижу в нем именно природный талант. Он делает все автоматически. Когда вратарь начинает много думать — это не очень хорошо, но он принимает мгновенные решения и оказывается успешен. Очень перспективный вратарь и для него отлично, что он переходит в «Кайрат», там он будет расти.

— Не могу не спросить о скандальной ситуации, коснувшейся символики «Актобе» и «Актобе». На тебя было оказано огромное давление. Что ты чувствовал в тот момент?

— Да, было тяжело, кажется ко мне поступило больше тысячи звонков. Я понимаю болельщиков «Астаны» и «Актобе», но это не было специально. Многие люди меня знают, понимают, что у меня нет никаких претензий к «Актобе» и «Астане», а наоборот, уважение за их вклад в казахстанский спорт. Да, я наступил, я виноват, должен был обратить внимание, куда я наступаю. До сих пор у меня спрашивают, почему ты так сделал, но всегда стараюсь объяснить, извиниться.

Но знаешь, даже некоторые люди из Актобе мне говорили: «Извини за грубость, слова, которые тебе сказали». Но я понимаю, они имеют право быть злыми, ведь это их символика. Это некрасивый эпизод, но надо продолжать жить и я думаю такого больше никогда не будет. И если я останусь в Казахстане, я поеду в Актобе, никогда не буду прятаться, готов объяснить это лично, поговорить. Не буду уходить от ответов, я всегда говорю правду в глаза.

И еще хочу сказать, что скоро нас ждет чемпионат мира, думаю, в этот момент нам важно быть едиными с болельщиками.

— Возможно, ты слышал много критики в свою сторону и едва ли не самая жесткая позиция была у Улана Конысбаева. Он сказал, что в Бразилии за такое убили бы. Скажи, в Бразилии действительно могли бы жестко ответить на это?

— Мне отправляли эти слова. Он совсем не прав. Он говорит вещи о которых вообще не знает. Могу сказать, что я знаю Казахстан, я здесь живу давно, знаю характер людей, может быть не досконально, но в общем я понимаю казахов. А что Конысбаев может сказать о Бразилии? Он не знает культуру Бразилии, не знает людей в Бразилии, наверное, он даже там не был ни разу. И поверьте, в Бразилии на такой эпизод была бы другая реакция, нежели в Казахстане. Знаешь что было бы? Условно представители «Фламенго» наступили бы на флаг «Васко Да Гама». В ответ, из «Васко» сделали бы — «мы вас обыграем и также наступим на ваш флаг». На этом все. Никто бы не думал кого-то убивать за то, что наступили на символику. Это абсолютно неправильные слова. Я даже не знаю этого игрока. Я знаю Самата Смакова. Чтобы говорить о таком, надо действительно знать и быть ответственным.

— Есть казахстанские спортсмены, игроки, которые тебя поддержали в этот момент? Может тот же Смаков?

— Да, он мне звонил, сказал: «Брат, не переживай. Ситуация очень серьезная, но постарайся не обращать внимание на хейт». Он меня поддержал в такой трудный момент, благодарю его за это, не ожидал этого, ведь он тоже играл за «Актобе». Его поддержка мне помогла.

— Ты уже упомянул грядущий чемпионат мира. Какие у тебя ожидания, есть вероятность, что это твой последний турнир за сборную?

— На 90 процентов это мой последний чемпионат мира. Конечно, никогда не говори никогда. Но прямо сейчас я могу сказать, что скорее всего это последний ЧМ в моей карьере. Может, я еще сыграю на Евро-2026. У нас есть новое поколение. Очень перспективные молодые игроки. Когда я только приехал в Казахстан, здесь говорили о молодых, когда им было уже по 26 лет. Сейчас все изменилось, появились игроки 19−20 лет и они действительно молодые. Раньше столь молодых игроков на таком уровне в Казахстане не было. Поэтому вижу, что следующее поколение будет конкурентноспособным, не знаю, лучше или хуже нашего, но они будут состоятельны.

— Как ты оцениваешь группу в которую мы попали?

— Нормальная группа. Не группа смерти. Но сразу есть большой соперник в лице Испании, можно сказать, это принципиальное противостояние, ведь мы уже много матчей провели с ними.

Вероятно, кто выиграет этот матч, тот почти наверняка займет первое место в группе. Мы уважаем Ливию и Новую Зеландию, но объективно, мы фавориты против таких соперников и мы должны это доказать. Главная цель — выход из группы и желательно с первого места.

— Тайнан рискует пропустить чемпионат мира, ты знаешь детали его ситуации?

— Да, мне жаль это слышать. В ФИФА есть правила, они следят за этим. И честно говоря, мое ощущение, что будет сложно привлечь его в сборную Казахстана. Есть шанс, но совсем маленький. И это конечно обидно, ведь Тайнан входит в топ-3 левоногих игроков мира. Он мог бы решать для нас матчи и быть одним из лидеров. Но что делать, да, это как война, мы потеряли одного солдата, но продолжим биться.

— Говорят, что есть вероятность натурализации вратаря «Кайрата» Денниса, ты что-нибудь слышал об этом?

— Слышал такую информацию. Но не разговаривал с Деннисом об этом. Ему надо будет прожить пять лет, чтобы получить гражданство и участвовать в международных турнирах. Но я уже говорил, у нас есть новое поколение вратарей — Канат Жеткирбаев из «Актобе», наш Нарун Сериков из «Кайрата» и тот же Шарапиденов. Еще в «Каспии» есть молодой вратарь с потенциалом.

Не хочу сказать, что Деннис не нужен. Он очень квалифицированный, мотивированный. Но пусть жизнь все расставит по местам. Ведь и я еще могу поиграть два года, может, через пару лет, когда Деннис получит гражданство и я закончу, этот момент наступит (смеется). Но еще раз скажу, есть местные вратари с большим потенциалом. С тем же Наруном я работал несколько лет и для меня в техническом плане он лучший вратарь Казахстана. Он очень разнообразен, совмещает в себе несколько стилей, умеет страховать, играть ногами, читает. Он очень современный вратарь. Конечно, я тоже хочу играть, но мне жаль, что у него не так много практики.

— У тебя есть планы на будущее, после завершения игровой карьеры?

— Да, я разговаривал с Кайратом Айтмолдаевичем о будущем и он сказал, что хочет видеть меня рядом с клубом. После спорта начинать что-то другое — это тяжело и скорее всего я останусь в футзале. Может тренером, может функционером. Что мне доверят, я буду к этому готов. В футзале невозможно обеспечить себе финансовое благополучие на всю жизнь. После карьеры ты должен продолжать работать.

Что мне ближе? Скорее я хочу стать менеджером, но если пригласят как тренера с хорошими условиями, почему нет.

— Ты поработал со многими тренерами, кого стиль тебе ближе?

— Со всеми тренерами я учился, старался впитать их знания. И думаю если объединить лучшие качества Какау и Кака — это идеальное сочетание.

— Возможно, ты хотел бы оставить послание болельщикам после такого сезона и перед стартом чемпионата мира?

— Да, хочу поблагодарить болельщиков за всю поддержку, которые они оказывают, столько моментов мы вместе пережили — как позитивных, так и негативных. И всегда они были рядом. С момента моего прихода в «Кайрат» моя жизнь шла только вверх и это все было пережито вместе.