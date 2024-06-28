Стала известна реакция «Кайрата» на уход игрока сборной Бразилии

«Допущена ошибка нашими менеджерами. Это один из лучших, перспективных игроков Бразилии, он в свое время станет одним из лучших в мире. Наши селекционеры отлично сработали, но при подписании контракта была допущена ошибка, были поставлены очень маленькие отступные. Обычно, все наши игроки защищены высокими отступными, но в этот раз была выставлена совсем не та сумма для такого игрока. Мы поднимали ему зарплату и готовы были еще повысить условия, но “Эль-Посо” воспользовался пунктом в контракте о выкупе и в данном случае мы уже ничего не могли сделать», — отметил Оразбеков.