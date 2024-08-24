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Сборная Казахстана совершила камбэк, пропустив три гола от Таджикистана перед ЧМ-2024

Сборная Казахстана по футзалу провела очередной контрольный матч против команды Таджикистана в рамках подготовки к чемпионату мира, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Матч прошедший в Астане закончился победой хозяев со счетом 4:3. В составе сборной Казахстана отличись Азат Валиуллин (дубль), Арнольд Кнауб и Дуглас. Примечательно, что во втором тайме Казахстан проигрывал 2:3, но на последних секундах вырвал победу благодаря плотному удару Дугласа.

22 августа сборная Казахстана обыграла Таджикистан со счетом 3:0.

На следующей неделе Команда Пауло Рикардо Кака в рамках УТС сыграет дважды с Ираном в Астане (30 августа и 1 сентября), а 8 сентября примет в Алматы команду Аргентины.

Отметим, что на чемпионате мира, который стартует в сентябре в Узбекистане сборная Казахстана сыграет в одной группе с Испанией, Ливией и Новой Зеландией.