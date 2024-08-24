Сборная Казахстана отцепила трех игроков перед ЧМ-2024

«После матча с Таджикистаном и трехнедельной работы, наступает важный момент. Трех футболистов мы поблагодарим и они вернутся в свои клубы. Оставим 14 игроков и трех вратарей. Затем состав будет еще компактнее, останется в итоге 11 полевых и три вратаря», — заявил бразильский специалист.