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«Газпром-Югра» во второй раз выиграла Суперкубок России по футзалу

В финале команда победила «Норильский никель».

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Югорская команда «Газпром-Югра» со счетом 4:3 обыграла «Норильский никель» в финальном матче Суперкубка России по футзалу. Турнир прошел в Москве.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Щимба (2-я минута), Гилерме Тейшейра (14), Павел Карпов (32) и Александр Пирогов (40). У проигравших отличились Руслан Кудзиев (22, 26) и Алексей Лялин (31).

В матче за третье место «Тюмень» со счетом 7:6 обыграла «Ухту».

Команда «Газпром-Югра» выиграла Суперкубок России во второй раз. Впервые югорчане завоевали трофей в 2022 году. В прошлом году обладателем суперкубка стала команда «Синара» из Екатеринбурга, которая в финальном матче обыграла московский КПРФ (3:2 в дополнительное время).

Впервые турнир проходил в формате «Финала четырех». В суперкубке играли победители Кубка лиги, регулярного чемпионата, Кубка России и чемпион страны. В связи с тем, что «Ухта» выиграла регулярный чемпионат, Кубок лиги и стала серебряным медалистом Суперлиги, четвертая путевка в турнир досталась «Тюмени», которая завоевала бронзовые награды.