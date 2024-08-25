«Газпром-Югра» во второй раз выиграла Суперкубок России по футзалу

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Югорская команда «Газпром-Югра» со счетом 4:3 обыграла «Норильский никель» в финальном матче Суперкубка России по футзалу. Турнир прошел в Москве.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Щимба (2-я минута), Гилерме Тейшейра (14), Павел Карпов (32) и Александр Пирогов (40). У проигравших отличились Руслан Кудзиев (22, 26) и Алексей Лялин (31).
В матче за третье место «Тюмень» со счетом 7:6 обыграла «Ухту».
Команда «Газпром-Югра» выиграла Суперкубок России во второй раз. Впервые югорчане завоевали трофей в 2022 году. В прошлом году обладателем суперкубка стала команда «Синара» из Екатеринбурга, которая в финальном матче обыграла московский КПРФ (3:2 в дополнительное время).
Впервые турнир проходил в формате «Финала четырех». В суперкубке играли победители Кубка лиги, регулярного чемпионата, Кубка России и чемпион страны. В связи с тем, что «Ухта» выиграла регулярный чемпионат, Кубок лиги и стала серебряным медалистом Суперлиги, четвертая путевка в турнир досталась «Тюмени», которая завоевала бронзовые награды.