«Газпром-Югра» во второй раз выиграла Суперкубок России по футзалу

Команда «Газпром-Югра» выиграла Суперкубок России во второй раз. Впервые югорчане завоевали трофей в 2022 году. В прошлом году обладателем суперкубка стала команда «Синара» из Екатеринбурга, которая в финальном матче обыграла московский КПРФ (3:2 в дополнительное время).