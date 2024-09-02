Без Игиты? Каким будет окончательный состав Казахстана на ЧМ-2024 по футзалу

Прежде всего, стоит заметить, что сам тренер раскрыл некоторую важную деталь по формированию состава. На сей раз в сборной Казахстана наверняка будет три вратаря в заявке вместо двух. Об этом уже не раз говорил Кака. Скорее всего, в эту тройку войдут Игита, Нарун Сериков и Канат Жеткирбаев. У Игиты и Серикова уже достаточно опыта международных матчей и тот же Нарун уже ездил на большой турнир. Жеткирбаев опять же старше и опытнее Ерасыла Шарапиденова, плюс он получил практику в одном из товарищеских матчей. 19-летний Шарапиденов только врывается в профессиональный футзал, да, он крайне талантлив и не зря его подписал «Кайрат», но пока именно он выглядит кандидатом на выбывание среди вратарей.