Сборная Украины прибыла в Казахстан перед ЧМ-2024 по футзалу в Узбекистане

«Сборная Украины прибыла в Казахстан! Наша национальная команда продолжает проводить подготовку к Чемпионату мира! Теперь продолжим готовиться в Казахстане. Отметим, что эта страна имеет схожий климат и одинаковое время с Узбекистаном, в котором пройдет мундиаль. 14 сентября — старт Чемпионата мира! 15 сентября мы сыграем первый поединок группового этапа против Аргентины!» — пишет пресс-служба Ассоциации футзала Украины.