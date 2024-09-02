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Сборная Украины прибыла в Казахстан перед ЧМ-2024 по футзалу в Узбекистане

Сборная Украины по футзалу прибыла в Алматы перед чемпионатом мира в Узбекистане, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

«Сборная Украины прибыла в Казахстан! Наша национальная команда продолжает проводить подготовку к Чемпионату мира! Теперь продолжим готовиться в Казахстане. Отметим, что эта страна имеет схожий климат и одинаковое время с Узбекистаном, в котором пройдет мундиаль. 14 сентября — старт Чемпионата мира! 15 сентября мы сыграем первый поединок группового этапа против Аргентины!» — пишет пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Команда Украины уже провела тренировку на базе футзального «Кайрата».

Напомним, чемпионат мира в Узбекистане пройдет с 14 сентября по 6 октября. Команда Украины представлена в группе C вместе с командами Аргентины, Афганистана и Анголы.

Сборная Казахстана на чемпионате мира в Узбекистане сыграет в квартете D с командами Испании, Новой Зеландии и Ливии.