Сборная Украины прибыла в Казахстан перед ЧМ-2024 по футзалу в Узбекистане

«Сборная Украины прибыла в Казахстан! Наша национальная команда продолжает проводить подготовку к Чемпионату мира! Теперь продолжим готовиться в Казахстане. Отметим, что эта страна имеет схожий климат и одинаковое время с Узбекистаном, в котором пройдет мундиаль. 14 сентября — старт Чемпионата мира! 15 сентября мы сыграем первый поединок группового этапа против Аргентины!» — пишет пресс-служба Ассоциации футзала Украины.
Команда Украины уже провела тренировку на базе футзального «Кайрата».
Напомним, чемпионат мира в Узбекистане пройдет с 14 сентября по 6 октября. Команда Украины представлена в группе C вместе с командами Аргентины, Афганистана и Анголы.
Сборная Казахстана на чемпионате мира в Узбекистане сыграет в квартете D с командами Испании, Новой Зеландии и Ливии.