Драмой закончился матч Казахстана с чемпионом мира по футзалу

Встреча прошла в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака и завершилась со счетом 3:2 в пользу нашей команды. При этом хозяева поля вели в счете 3:0, но умудрились пропустить два гола и обеспечили себе нервную концовку.
Голы у сборной Казахстана забили Даурен Турсагулов, Акжол Дарибай и Арнольд Кнауб.
Отметим, что аргентинцы выигрывали чемпионат мира 2016 года в Колумбии.
Чемпионат мира-2024 пройдет с 14 сентября по 6 октября в трех городах Узбекистана — Ташкенте, Бухаре и Андижане. В группе C Аргентина сыграет с Украиной, Афганистаном и Анголой. Казахстан в квартете D встретится с Испанией, Новой Зеландией и Ливией.
Две лучшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.
Напомним результаты других контрольных игр с участием подопечных Пауло Рикардо Кака: Казахстан — Таджикистан (3:0, 4:3), Казахстан — Иран (4:1, 1:1).