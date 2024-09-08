Драмой закончился матч Казахстана с чемпионом мира по футзалу

Чемпионат мира-2024 пройдет с 14 сентября по 6 октября в трех городах Узбекистана — Ташкенте, Бухаре и Андижане. В группе C Аргентина сыграет с Украиной, Афганистаном и Анголой. Казахстан в квартете D встретится с Испанией, Новой Зеландией и Ливией.

Две лучшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.