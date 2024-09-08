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Драмой закончился матч Казахстана с чемпионом мира по футзалу

Сегодня, 8 сентября, сборная Казахстана по футзалу провела очередной товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира-2024 в Узбекистане против Аргентины, передают Vesti.kz.

Источник: Алихан Сариев

Встреча прошла в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака и завершилась со счетом 3:2 в пользу нашей команды. При этом хозяева поля вели в счете 3:0, но умудрились пропустить два гола и обеспечили себе нервную концовку.

Голы у сборной Казахстана забили Даурен Турсагулов, Акжол Дарибай и Арнольд Кнауб.

Отметим, что аргентинцы выигрывали чемпионат мира 2016 года в Колумбии.

Чемпионат мира-2024 пройдет с 14 сентября по 6 октября в трех городах Узбекистана — Ташкенте, Бухаре и Андижане. В группе C Аргентина сыграет с Украиной, Афганистаном и Анголой. Казахстан в квартете D встретится с Испанией, Новой Зеландией и Ливией.
Две лучшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.

Напомним результаты других контрольных игр с участием подопечных Пауло Рикардо Кака: Казахстан — Таджикистан (3:0, 4:3), Казахстан — Иран (4:1, 1:1).