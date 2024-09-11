Призер чемпионата Европы попрощался с «Кайратом» и дал обещание фанатам

«Десять лет назад я приехал в Казахстан, подписав контракт с “Кайратом”. Я приехал в поисках мечты, и в этом клубе я реализовал все, что представлял… Я проигрывал, я выигрывал, но самое лучшее, что я вырос, я вырос как профессионал и, прежде всего, как человек.
Я проигрывал, я выигрывал, но самое лучшее, что я вырос, я вырос как профессионал и прежде всего как человек, но циклы заканчиваются, и наш заканчивается здесь. Друзья, которых я нашел здесь, и я буду носить их с собой навсегда, я благодарю всех, кто так или иначе сделал это путешествие незабываемым, Спасибо «Кайрат», вечная благодарность за все, что я здесь испытал, возможно это до скорой встречи, будущее за Богом.
Сегодня этим постом я объявляю о своем уходе из клуба, и вы можете быть уверены, что с большой благодарностью в сердце. Скоро я объявлю о своем следующем клубе", написал футболист.
35-летний Дуглас выступает за «Кайрат» с 2014 года. Также в его карьере были бразильский АБС, чешский «Эра-Пак» и российский КПРФ.
В июле 2015 года получил казахстанское гражданство, что позволило бразильцу выступать за национальную команду, в составе которой становился бронзовым призером чемпионата Европы-2016 в Белграде.