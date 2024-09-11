Призер чемпионата Европы попрощался с «Кайратом» и дал обещание фанатам

Я проигрывал, я выигрывал, но самое лучшее, что я вырос, я вырос как профессионал и прежде всего как человек, но циклы заканчиваются, и наш заканчивается здесь. Друзья, которых я нашел здесь, и я буду носить их с собой навсегда, я благодарю всех, кто так или иначе сделал это путешествие незабываемым, Спасибо «Кайрат», вечная благодарность за все, что я здесь испытал, возможно это до скорой встречи, будущее за Богом.