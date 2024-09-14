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Спортсмены «Столицы» снова проиграли в чемпионате Беларуси по мини-футболу

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» потерпели второе поражение на старте 36-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

После крупного гостевого фиаско в матче с гомельским ВРЗ (0:5) сегодня действующие чемпионы страны проиграли в Орше местному «Витэну» со счетом 1:2. Для «Столицы» это третье поражение в новом сезоне: ранее минчане проиграли «Витэну» в поединке за Суперкубок страны (4:7). Оршанцы в первом туре национального первенства победили у себя дома гродненский клуб «УВД-Динамо» — 4:1.

Также сегодня «Минск» примет гостей из «Борисова-900», а в очередном столичном дерби сойдутся «Динамо-БНТУ» и «Охрана-Динамо». Завтра состоятся еще два поединка: «УВД-Динамо» — БЧ (Гомель), «Дорожник» (Минск) — «Меркурий-ГТК» (Брест).

Турнирную таблицу сейчас возглавляют ВРЗ и «Витэн», у которых по шесть очков из шести возможных.

На первом этапе нынешнего чемпионата 12 команд проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях, после чего первая восьмерка продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф. Больше всего побед в национальном первенстве у «Столицы» и «Дорожника» — по шесть, четыре раза чемпионом становился «Лидсельмаш».