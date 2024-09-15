Сборная Казахстана остановила Испанию на чемпионате мира по футзалу

Команды встречались в Андижоне в рамках первого тура группы D. Уже на 7-й секунде счет в игре открыл игрок «Кайрата» Биржан Оразов. Ему удался невероятный удар с левой ноги в дальнюю девятку.
На 8-й минуте Казахстан остался в меньшинстве. После просмотра VAR арбитр показал прямую красную карточку Даурену Турсагулову. Форвард казахстанцев пропустит следующий матч против Ливии.
На 17-й минуте испанцы выровняли положение. Гордильо поразил ворота Игиты, сыграв на добивании.
Во второй половине матча голов не состоялось, итоговый счет — 1:1.
В квартете D казахстанцы также сыграют с Ливией (18 сентября) и Новой Зеландией (21 сентября).
Две лучшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.