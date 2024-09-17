Главного тренера сборной Казахстана наказали на ЧМ по футзалу: объяснения Кака

Казахстанцы открыли счет в матче группового раунда, забив гол-шедевр, но удержать преимущество не сумели (1:1).
— Матч с испанцами получился напряженным, а для вас закончился желтой карточкой. Вы держали в тонусе не только игроков, но и рефери матча. Постоянно на что-то указывали… Если не ругались, то как-будто давили на судей. Это стиль такой?
— Я, наверное, в первый раз пожалел, что говорю на испанском. Арбитры были из Панамы и тоже говорили по-испански. Я постоянно с ними разговаривал, пытался понять их решения… Наверное я им надоел — они дали мне желтую карточку. Но ни одного момента не было, чтобы его расценить обидным или унизительным. Карточку мне дали за перебор в комментариях. Слишком много разговоров. Я это знаю — они правы.
Но я со многими их решениями не согласен. Возможно, что тут надо было сделать скидку, ведь это первый матч. Играют Казахстан и Испания, а работают судьи из Панамы, где нет такого уровня в футзале. Наверно надо было сделать скидку, но ведь они решают и наши жизни. Игроки должны понимать, что я их защищаю. Не могу позволить судьями делать, что они только захотят. Да, теперь у меня желтая карточка, но матч был эмоциональным. Главное, что доиграли без второй желтой", — уточнил тренер.
Во втором туре, который пройдет 18 сентября, Казахстан сыграет с Ливией, а Испания — с Новой Зеландией.