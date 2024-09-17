Главного тренера сборной Казахстана наказали на ЧМ по футзалу: объяснения Кака

Но я со многими их решениями не согласен. Возможно, что тут надо было сделать скидку, ведь это первый матч. Играют Казахстан и Испания, а работают судьи из Панамы, где нет такого уровня в футзале. Наверно надо было сделать скидку, но ведь они решают и наши жизни. Игроки должны понимать, что я их защищаю. Не могу позволить судьями делать, что они только захотят. Да, теперь у меня желтая карточка, но матч был эмоциональным. Главное, что доиграли без второй желтой", — уточнил тренер.