Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан одержал первую победу на ЧМ-2024 по футзалу и возглавил группу

Сборная Казахстана одержала победу над командой Ливии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2024 по футзалу в Узбекистане, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Встреча группы D в Андижане завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Рикардо Кака. Четыре из пяти голов в этой встрече были забиты в первом тайме.

Казахстан первым вышел вперед благодаря автоголу Сухайба Аль-Гуля на 15-й минуте.

Ливийца на 17-й минуте сравняли счет. Гол в ворота Лео Игиты забил Мохамед Хамис.

Впрочем, практически сразу Биржан Оразов вывел Казахстан вперед, а Жахангир Рашит менее чем через минуту удвоил преимущество команды — 3:1.

На 35-й минуте окончательный счет установил Альберт Акбаликов.

Отметим, что матч второго тура группы D Ливия — Казахстан проходит в Андижане.

В первом туре в этом же городе команда Казахстана сыграла вничью с Испанией — 1:1.

Сборная Казахстана с четырьмя баллами лидирует в квартете. Ливия набрала три балла, Испания — один, а у Новой Зеландии пока нет набранных очков.

Отметим, что команды Испании и Новой Зеландии свой матч проведут сегодня, 18 сентября. Игра начнется в 20:00.