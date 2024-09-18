Казахстан одержал первую победу на ЧМ-2024 по футзалу и возглавил группу

Встреча группы D в Андижане завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Рикардо Кака. Четыре из пяти голов в этой встрече были забиты в первом тайме.
Казахстан первым вышел вперед благодаря автоголу Сухайба Аль-Гуля на 15-й минуте.
Ливийца на 17-й минуте сравняли счет. Гол в ворота Лео Игиты забил Мохамед Хамис.
Впрочем, практически сразу Биржан Оразов вывел Казахстан вперед, а Жахангир Рашит менее чем через минуту удвоил преимущество команды — 3:1.
На 35-й минуте окончательный счет установил Альберт Акбаликов.
Отметим, что матч второго тура группы D Ливия — Казахстан проходит в Андижане.
В первом туре в этом же городе команда Казахстана сыграла вничью с Испанией — 1:1.
Сборная Казахстана с четырьмя баллами лидирует в квартете. Ливия набрала три балла, Испания — один, а у Новой Зеландии пока нет набранных очков.
Отметим, что команды Испании и Новой Зеландии свой матч проведут сегодня, 18 сентября. Игра начнется в 20:00.