Испания учинила разгром и обошла Казахстан в группе ЧМ по футзалу

Таким образом, по итогам двух туров Испания набрала четыре очка. Столько же баллов у Казахстана. Но, по дополнительным показателям «красная фурия» стала лидером квартета. Третье место занимает команда Ливии, у которой три очка, а новозеландцы без набранных баллов, замыкают таблицу группы.