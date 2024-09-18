Испания учинила разгром и обошла Казахстан в группе ЧМ по футзалу

Встреча квартета D в Андижане завершилась разгромной победой испанцев со счетом 7:1. Примечательно, что по итогам первого тайма на табло отображался ничейный результат — 1:1. Более того, новозеландцы первыми открыли счет на пятой минуте усилиями Арта Твигга.
Испанцы отыгрались на 12-й минуте после гола Мигеля Мельядо.
В дебюте второй половины Дилан Маникум поразил собственные ворота, благодаря чему, испанцы вышли вперед.
На 25-й минуте Катела сделал счет 3:1, а Хесус Гордильо на 26-й забил четвертый гол в ворота новозеландцев.
Пятый мяч испанцы организовали в середине тайма: на 30-й минуте отличился Рауль Кампос. На 31-й и 33-й минуте Катела забил еще два гола, оформив хет-трик и крупную победу испанцев.
Таким образом, по итогам двух туров Испания набрала четыре очка. Столько же баллов у Казахстана. Но, по дополнительным показателям «красная фурия» стала лидером квартета. Третье место занимает команда Ливии, у которой три очка, а новозеландцы без набранных баллов, замыкают таблицу группы.
В заключительном туре 21 августа, Испания и Ливия сыграют в Андижане, а Казахстан и Новая Зеландия сойдутся в Ташкенте.