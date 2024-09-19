Сильнейшая сборная Азии оформила второй разгром на ЧМ-2024 по футзалу

На этот раз иранцы обыграли Гватемалу со счетом 9:4. За победителей два гола забил экс-игрок «Кайрата» Хоссейн Тайеби.
Напомним, что в первом туре сборная Ирана, являющаяся сильнейшей командой Азии, выиграла у Венесуэлы — 7:1, тогда как гватемальцы уступили Франции — 3:6.
На данный момент турнирное положение команд в квартете F таково: Иран (6 очков после двух игр), Франция (3 после одной игры), Венесуэла (0 после одной игры), Гватемала (0 после двух игр).
22 сентября сыграют Франция — Иран и Венесуэла — Гватемала.
Две лучшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.