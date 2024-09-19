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Победа со счетом 6:3 определила еще одного участника плей-офф ЧМ по футзалу

Сборная Марокко вышла в плей-офф чемпионата мира-2024 по футзалу в Узбекистане, одержав убедительную победу над Панамой, передают Vesti.kz.

Источник: fifa.com

Встреча прошла в Ташкенте и завершилась со счетом 6:3. Благодаря этому успеху марокканцы гарантировали себе выход из группы.

На данный момент турнирное положение в квартете Е таково: Марокко (6 очков после двух игр), Португалия (3 после одной игры), Таджикистан (0 после одной игры), Панама (0 после двух игр).

Сегодня, 19 сентября, также встретятся Португалия — Таджикистан.

В третьем туре, 22 сентября, Марокко сыграет с Португалией в Ташкенте, а Панама отправится в Бухару, чтобы сразиться с Таджикистаном.

Две лучшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.