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Таджикистан после вояжа в Казахстан огрызнулся на фаворита ЧМ по футзалу

Сборная Португалии по футзалу одержала победу над Таджикистаном на групповом этапе чемпионата мира-2024 в Узбекистане, передают Vesti.kz.

Источник: fifa.com

Встреча состоялась в Ташкенте и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Пани (2-я минута), Зики (11-я) и Эрик (28-я). У проигравших голы забили Комрон Алиев (27-я) и Бахтиер Солиев (40-я).

Благодаря этому успеху португальцы, считающиеся одними из фаворитов мундиаля, набрали шесть очков после двух игр и гарантировали себе место в ⅛ финала. Из группы Е в плей-офф также пробилась команда Марокко, набравшая столько же баллов (шесть). Таджикистан и Панама после двух поражений подряд занимают третью и четвертую строчки соответственно.

В третьем туре, 22 сентября, сыграют Марокко — Португалия и Панама — Таджикистан.

Две лучшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выходят в плей-офф.

Напомним, что в рамках подготовки к предстоящему ЧМ Таджикистан провел два товарищеских матча с Казахстаном в Астане и проиграл их со счетом 0:3, 3:4.