Таджикистан после вояжа в Казахстан огрызнулся на фаворита ЧМ по футзалу

Благодаря этому успеху португальцы, считающиеся одними из фаворитов мундиаля, набрали шесть очков после двух игр и гарантировали себе место в ⅛ финала. Из группы Е в плей-офф также пробилась команда Марокко, набравшая столько же баллов (шесть). Таджикистан и Панама после двух поражений подряд занимают третью и четвертую строчки соответственно.