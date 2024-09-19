Таджикистан после вояжа в Казахстан огрызнулся на фаворита ЧМ по футзалу

Встреча состоялась в Ташкенте и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Пани (2-я минута), Зики (11-я) и Эрик (28-я). У проигравших голы забили Комрон Алиев (27-я) и Бахтиер Солиев (40-я).
Благодаря этому успеху португальцы, считающиеся одними из фаворитов мундиаля, набрали шесть очков после двух игр и гарантировали себе место в ⅛ финала. Из группы Е в плей-офф также пробилась команда Марокко, набравшая столько же баллов (шесть). Таджикистан и Панама после двух поражений подряд занимают третью и четвертую строчки соответственно.
В третьем туре, 22 сентября, сыграют Марокко — Португалия и Панама — Таджикистан.
Две лучшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выходят в плей-офф.
Напомним, что в рамках подготовки к предстоящему ЧМ Таджикистан провел два товарищеских матча с Казахстаном в Астане и проиграл их со счетом 0:3, 3:4.