Франция сделала второй камбэк и вышла в плей-офф ЧМ-2024 по футзалу

Встреча, состоявшаяся в Бухаре, завершилась со счетом 7:3, хотя по ходу игры французы уступали 1:2. Интересно, что они и в стартовой игре сделали камбэк.
В итоге из группы F в плей-офф вышли Иран и Франция, набравшие по шесть очков. Гватемала и Венесуэла находятся на третьем и четвертом местах соответственно после двух поражений подряд.
В третьем туре, 22 сентября, встретятся Франция — Иран и Венесуэла — Гватемала.
Напомним, что две лучшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выходят в плей-офф мундиаля.