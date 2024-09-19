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Франция сделала второй камбэк и вышла в плей-офф ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Франции по футзалу вышла в плей-офф чемпионата мира-2024 в Узбекистане, обыграв во втором туре группового этапа Венесуэлу, передают Vesti.kz.

Источник: fifa.com

Встреча, состоявшаяся в Бухаре, завершилась со счетом 7:3, хотя по ходу игры французы уступали 1:2. Интересно, что они и в стартовой игре сделали камбэк.

В итоге из группы F в плей-офф вышли Иран и Франция, набравшие по шесть очков. Гватемала и Венесуэла находятся на третьем и четвертом местах соответственно после двух поражений подряд.

В третьем туре, 22 сентября, встретятся Франция — Иран и Венесуэла — Гватемала.

Напомним, что две лучшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выходят в плей-офф мундиаля.