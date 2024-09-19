Казахстан досрочно вышел в плей-офф ЧМ-2024 по футзалу: кто еще

Результаты всех игр второго тура:
Группа A: Коста-Рика — Нидерланды 2:2, Узбекистан — Парагвай 1:4.
Группа B: Таиланд — Куба 10:5, Бразилия — Хорватия 8:1.
Группа C: Ангола — Украина 2:7, Аргентина — Афганистан 2:1.
Группа D: Ливия — Казахстан 1:4, Испания — Новая Зеландия 7:1.
Группа E: Марокко — Панама 6:3, Португалия — Таджикистан 3:2.
Группа F: Иран — Гватемала 9:4, Франция — Венесуэла 7:3.
В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды из числа занявших третьи места.
На данный момент вышли в ⅛ финала: Аргентина, Бразилия, Иран, Испания, Казахстан, Марокко, Парагвай, Португалия (чемпион), Таиланд, Франция.
В третьем туре, 21 сентября, Казахстан сыграет с Новой Зеландией, а Ливия встретится с Испанией. По итогам этих матчей станет точно известно, кто с какого места выйдет в плей-офф.