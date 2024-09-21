Казахстан со счетом 10:0 выиграл последний матч группы ЧМ-2024 по футзалу

Благодаря этому успеху Казахстан набрал 7 очков и со второго места вышел в плей-офф. Победителем группы с 7 очками стала Испания, которая обошла казахстанцев по дополнительным показателям. Ливия с тремя баллами заняла третью строчку, а Новая Зеландия расположилась на последнем, четвертом месте, потерпев третье поражение подряд.