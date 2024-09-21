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Казахстан со счетом 10:0 выиграл последний матч группы ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Казахстана одержала крупную победу над Новой Зеландией в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата мира-2024 по футзалу в Узбекистане, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Встреча квартета D состоялась в Ташкенте и завершилась со счетом 10:0.

Голы забили Ринат Турегазин (9-я минута), Акжол Дарибай (12-я), Арнольд Кнауб (15-я, 16-я, 21-я, 23-я, 37-я), Лео (21-я, 30-я). Еще Логан Висневски записал в свой пассив автогол (31-я).

При этом Лео на 39-й минуте заработал удаление.

В параллельном матче Испания разгромила Ливию — 8:0.

Благодаря этому успеху Казахстан набрал 7 очков и со второго места вышел в плей-офф. Победителем группы с 7 очками стала Испания, которая обошла казахстанцев по дополнительным показателям. Ливия с тремя баллами заняла третью строчку, а Новая Зеландия расположилась на последнем, четвертом месте, потерпев третье поражение подряд.