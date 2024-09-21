Сборная Казахстана потеряла лидера перед плей-офф ЧМ: позиция Игиты

— Да, ведь Лео ключевой игрок. Как Турсагулов, которого не хватало в двух последних матчах. У меня тоже такое было раньше, когда я совершал ошибку. Мы ведь люди и все ошибаемся. Мы, как семья, поддержим друг друга, а в следующей игре будем еще сильнее.