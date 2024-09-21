Сборная Казахстана потеряла лидера перед плей-офф ЧМ: позиция Игиты

Казахстанцы разгромили команду Новой Зеландии со счетом 10:0, но уступили в борьбе за первое место Испании (по дополнительным показателям) и сыграет с победителем в группе Е.
Испанцы всего на один гол опередили казахстанцев, а Игита признался, что им очень хотелось занять первое место.
— Мы знали, что не только победа нас устраивает. Нужно было еще добиться крупного счета — мы это сделали. Но и в другом матче, где играла Испания, которая сама очень квалифицирована, сама играла на крупный счет. Думаю, что эмоции были до конца, а это самое главное.
К сожалению, у нас только второе место, но ничего страшного. Нужно отдохнуть и сфокусироваться на следующем сопернике. Я думаю, что Казахстан уже показал — он готов играть с любым соперником, — считает лидер сборной.
— Лео не сыграет в первом круге плей-офф. Неприятное завершение разгромной победы.
— Да, ведь Лео ключевой игрок. Как Турсагулов, которого не хватало в двух последних матчах. У меня тоже такое было раньше, когда я совершал ошибку. Мы ведь люди и все ошибаемся. Мы, как семья, поддержим друг друга, а в следующей игре будем еще сильнее.
Добавим, что матч ⅛ финала сборная Казахстана сыграет 26 сентября — с победителем группы Е. Потенциальными соперниками подопечных Кака являются команды Португалии и Марокко, которые сыграют между собой завтра, 22 сентября.