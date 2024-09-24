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Определился первый четвертьфиналист ЧМ-2024 по футзалу

Прошел первый матч ⅛ финала чемпионата мира по футзалу в Узбекистане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: FIFA

В Бухаре встретились сборные Бразилии и Коста-Рики.

Бразильцы открыли счет на пятой минуте усилиями Марсела. В первом тайме Бразилия удвоила счет после гола Фелипе Валерио, забитого на 12-й минуте.

Во второй половине Леандро Лино забил третий мяч. Негинью на 36-й и 40-й минуте оформил дубль, доведя счет до разгрома — 5:0.

Таким образом, сборная Бразилии вышла в ¼ финала, где сыграет с победителем пары Иран — Марокко, которые встретятся 26 сентября в Бухаре.

Четвертьфинальный матч состоится 29 сентября в Бухаре.

Добавим, что в плей-офф также представлена сборная Казахстана, которая 26 сентября в ⅛ финала встретится с действующими чемпионами мира командой Португалии.