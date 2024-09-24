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Украина и Нидерланды выявили второго четвертьфиналиста ЧМ-2024 по футзалу

Состоялся второй матч ⅛ финала чемпионата мира по футзалу, который проходит в Узбекистане, сообщают Vesti.kz.

Источник: FIFA

В Ташкенте встречались сборные Нидерландов и Украины. Уже в первом тайме на шестой минуте Михайло Зварыч вывел украинцев вперед.

В середине второй половины встречи Саид Бузамбу (29 минута) восстановил равновесие.

Впрочем, на 31-й минуте Андрей Мельник вновь вывел Украину вперед. В концовке матча Мельник (40 минута) оформил окончательный результат — 3:1.

Таким образом, в ¼ финала украинцы сыграют с победителем пары Испания — Венесуэла. Этот матч пройдет 25 сентября в Андижане, а четвертьфинальная встреча запланирована на 29 сентября в Ташкенте.

Напомним, ранее первыми четвертьфиналистами стали бразильцы, обыгравшие в Бухаре Коста-Рику.

Добавим, что в плей-офф также представлена сборная Казахстана, которая 26 сентября в ⅛ финала встретится с действующими чемпионами мира командой Португалии.