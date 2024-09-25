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Сенсацией и вылетом двукратного чемпиона обернулся матч на ЧМ-2024 по футзалу

Состоялся третий матч ⅛ финала чемпионата мира по футзалу, который проходит в Узбекистане, сообщают Vesti.kz.

Источник: FIFA

В Андижане встречались сборные Испании и Венесуэлы.

Южноамериканцы первыми открыли счет на 13-й минуте благодаря голу вратаря Хосе Вильялобоса.

Испанцы в начале второго тайма сравняли счет: отличился Рауль Гомес.

Развязка в противостоянии наступила в концовке матча, когда на 39-й минуте отличился игрок сборной Венесуэлы Виктор Карреньо.

Таким образом, несмотря на статус фаворита, испанцы, дважды становившиеся чемпионами мира, покидают мундиаль в Узбекистане.

В ¼ финала Венесуэла сыграет с Украиной. Матч пройдет 29 сентября в Ташкенте.

Напомним, на групповом этапе сборная Испании ушла от поражения в матче с Казахстаном — 1:1.

Команда Казахстана завтра, 26 сентября встретится в Андижане с Португалией. Будущий соперник подопечных Рикардо Кака является действующим чемпионом мира.