Сенсацией и вылетом двукратного чемпиона обернулся матч на ЧМ-2024 по футзалу

В Андижане встречались сборные Испании и Венесуэлы.
Южноамериканцы первыми открыли счет на 13-й минуте благодаря голу вратаря Хосе Вильялобоса.
Испанцы в начале второго тайма сравняли счет: отличился Рауль Гомес.
Развязка в противостоянии наступила в концовке матча, когда на 39-й минуте отличился игрок сборной Венесуэлы Виктор Карреньо.
Таким образом, несмотря на статус фаворита, испанцы, дважды становившиеся чемпионами мира, покидают мундиаль в Узбекистане.
В ¼ финала Венесуэла сыграет с Украиной. Матч пройдет 29 сентября в Ташкенте.
Напомним, на групповом этапе сборная Испании ушла от поражения в матче с Казахстаном — 1:1.
Команда Казахстана завтра, 26 сентября встретится в Андижане с Португалией. Будущий соперник подопечных Рикардо Кака является действующим чемпионом мира.