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За 11 секунд решилась судьба путевки в ¼ финала ЧМ-2024 по футзалу

Сборные Парагвая и Афганистана сыграли в матче ⅛ финала на чемпионате мира по футзалу в Узбекистане, сообщают Vesti.kz.

Источник: FIFA

Встреча состоялась в Ташкенте. Афганская команда первой вышла вперед на 15-й минуте благодаря голу Хамида Хоссаини. Первый тайм азиатская сборная оставила за собой.

Южноамериканцы сравняли счет в середине второго тайма: на 30-й минуте отличился Франциско Мартинес.

Больше в основное время забитых мячей зафиксировано не было.

В начале экстратайма парагвайцы вышли вперед — на 41-й минуте отличился Эмерсон Мендес. На 42-й (спустя 11 секунд) Хорхе Эспиноза забил третий мяч в ворота афганцев.

В ¼ финала, который состоится 30 сентября в Бухаре Парагвай сыграет с победителем пары Таиланд — Франция.

Тайцы и французы сыграют 27 сентября в Бухаре.

На данный момент уже известны четыре участника четвертьфинала. Помимо Парагвая, это команды Украины, Венесуэлы и Бразилии.

Сборная Казахстана сыграет свой матч в рамках ⅛ финала завтра, 26 сентября. Подопечные Рикардо Кака встретятся в Андижане с действующими чемпионами мира португальцами.