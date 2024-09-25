За 11 секунд решилась судьба путевки в ¼ финала ЧМ-2024 по футзалу

Встреча состоялась в Ташкенте. Афганская команда первой вышла вперед на 15-й минуте благодаря голу Хамида Хоссаини. Первый тайм азиатская сборная оставила за собой.
Южноамериканцы сравняли счет в середине второго тайма: на 30-й минуте отличился Франциско Мартинес.
Больше в основное время забитых мячей зафиксировано не было.
В начале экстратайма парагвайцы вышли вперед — на 41-й минуте отличился Эмерсон Мендес. На 42-й (спустя 11 секунд) Хорхе Эспиноза забил третий мяч в ворота афганцев.
В ¼ финала, который состоится 30 сентября в Бухаре Парагвай сыграет с победителем пары Таиланд — Франция.
Тайцы и французы сыграют 27 сентября в Бухаре.
На данный момент уже известны четыре участника четвертьфинала. Помимо Парагвая, это команды Украины, Венесуэлы и Бразилии.
Сборная Казахстана сыграет свой матч в рамках ⅛ финала завтра, 26 сентября. Подопечные Рикардо Кака встретятся в Андижане с действующими чемпионами мира португальцами.