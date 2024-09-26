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Сенсацией обернулся матч сильнейшей сборной Азии в плей-офф ЧМ по футзалу

Иран, сильнейшая сборная Азии по футзалу, не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира-2024 в Узбекистане. Его обидчиком выступила команда Марокко, передают Vesti.kz.

Источник: fifa.com

Встреча состоялась в Бухаре и завершилась сенсационным поражением иранцев со счетом 3:4.

Хотя иранская сборная первой добилась успеха, но еще до перерыва позволила сопернику забить четыре гола. Во втором тайме с ее стороны была попытка спасти матч, но ей удалось только сократить разницу в счете до минимума.

У победителей отличились Халид Бузид (7-я минута), Суфиан Эль Месрар (17-я) и Идрисс Раисс Эль Фенни (20-я). Еще в свой пассив автогол записал Алиреза Рафейпур (11-я). В составе проигравших голы забили Мохаммадхоссейн Дерахшани (4-я), Хоссейн Тайеби (21-я) и Мослем Оладгодаб (22-я).

В четвертьфинале, 29 сентября в Бухаре, Марокко встретится с Бразилией.