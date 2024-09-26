Сенсацией обернулся матч сильнейшей сборной Азии в плей-офф ЧМ по футзалу

Встреча состоялась в Бухаре и завершилась сенсационным поражением иранцев со счетом 3:4.
Хотя иранская сборная первой добилась успеха, но еще до перерыва позволила сопернику забить четыре гола. Во втором тайме с ее стороны была попытка спасти матч, но ей удалось только сократить разницу в счете до минимума.
У победителей отличились Халид Бузид (7-я минута), Суфиан Эль Месрар (17-я) и Идрисс Раисс Эль Фенни (20-я). Еще в свой пассив автогол записал Алиреза Рафейпур (11-я). В составе проигравших голы забили Мохаммадхоссейн Дерахшани (4-я), Хоссейн Тайеби (21-я) и Мослем Оладгодаб (22-я).
В четвертьфинале, 29 сентября в Бухаре, Марокко встретится с Бразилией.