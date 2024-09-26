«Это не сенсация и не чудо». Игита — о победе над Португалией в плей-офф ЧМ по футзалу

Встреча ⅛ финала завершилась победой Казахстана со счетом 2:1. Решающий гол был забит на последних секундах.
"Не соглашусь с тем, что это чудо. Потому что мы работаем каждый день, мы уже сколько раз показали красивый футзал. Для меня это не сенсация и не чудо, но это красивая победа, да, очень красивая победа над чемпионом мира и Европы. И эта победа, конечно, придаст нам больше силы. Теперь Казахстан сильнее, чем в первой игре с Испанией. Это не сенсация, это работа и дисциплина. У нас есть понимание игры. Это заслуженная победа.
В боксе есть QAZAQ STYLE, теперь в футзале есть QAZAQ STYLE. Да, мы противная команда, мы не уступаем… Наша команда такая, мы не будем меняться.
Узбекистан, Кыргызстан, Россия и другие страны за нами смотрят, болеют за нас, столько сообщений от них получаю. Узбекистан такой гостеприимный и нас всегда поддерживал. Они наши братья. Поэтому хочу поблагодарить болельщиков из Узбекистана, которые действительно толкали нас на победу и передали хорошую энергию.
…Турсагулов снова нас спас. Пропустил два матча из-за дисквалификации, сегодня показал свой стиль, свое мастерство, поэтому принес нам победу", — сказал Игита.
В четвертьфинале, 30 сентября в Ташкенте, Казахстан встретится с сильнейшим матча ⅛ финала Аргентина — Хорватия, которые сыграют между собой 27-го числа.