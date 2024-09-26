«Это не сенсация и не чудо». Игита — о победе над Португалией в плей-офф ЧМ по футзалу

"Не соглашусь с тем, что это чудо. Потому что мы работаем каждый день, мы уже сколько раз показали красивый футзал. Для меня это не сенсация и не чудо, но это красивая победа, да, очень красивая победа над чемпионом мира и Европы. И эта победа, конечно, придаст нам больше силы. Теперь Казахстан сильнее, чем в первой игре с Испанией. Это не сенсация, это работа и дисциплина. У нас есть понимание игры. Это заслуженная победа.