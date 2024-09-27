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7 голами завершился матч скандальной сборной в плей-офф ЧМ по футзалу

Сборная Франции по футзалу обыграла Таиланд в ⅛ финала чемпионата мира-2024 в Узбекистане, передают Vesti.kz. Встреча, прошедшая в Бухаре, завершилась со счетом 5:2.

Источник: fifa.com

У победителей отличились Стив Бендали (8-я минута), Мамаду Сирагасси Туре (23-я), Абдессамад Мохаммед (29-я), Сухейль Мухудин (38-я) и Аюб Саадауи (39-я). В составе проигравших голы забили Супхавут Тхуанкланг (25-я) и Наронгсак Вингвон (33-я).

В четвертьфинале, 30 сентября, Франция встретится с командой Парагвая, которая в ⅛ финала оказалась сильнее Афганистана (3:1 в дополнительное время).

Напомним, ранее французская сборная угодила в скандал на ЧМ, на нее наехали даже лидеры сборной Казахстана, подробности — тут.