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Стали известны все пары ¼ финала ЧМ по футзалу с Казахстаном

Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира-2024 по футзалу в Узбекистане, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

На этой стадии сыграют:

  • 29 сентября: Бразилия — Марокко;
  • 29 сентября: Украина — Венесуэла;
  • 30 сентября: Франция — Парагвай;
  • 30 сентября: Казахстан — Аргентина.

Напомним результаты матчей ⅛ финала:

  • Бразилия — Коста-Рика 5:0;
  • Нидерланды — Украина 1:3;
  • Испания — Венесуэла 1:2;
  • Парагвай — Афганистан 3:1, дополнительное время;
  • Иран — Марокко 3:4;
  • Португалия — Казахстан 1:2;
  • Таиланд — Франция 2:5;
  • Аргентина — Хорватия 2:0.

Как видно, одни из фаворитов мундиаля Испания и Португалия выбыли из турнира.