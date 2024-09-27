Стали известны все пары ¼ финала ЧМ по футзалу с Казахстаном

На этой стадии сыграют:
- 29 сентября: Бразилия — Марокко;
- 29 сентября: Украина — Венесуэла;
- 30 сентября: Франция — Парагвай;
- 30 сентября: Казахстан — Аргентина.
Напомним результаты матчей ⅛ финала:
- Бразилия — Коста-Рика 5:0;
- Нидерланды — Украина 1:3;
- Испания — Венесуэла 1:2;
- Парагвай — Афганистан 3:1, дополнительное время;
- Иран — Марокко 3:4;
- Португалия — Казахстан 1:2;
- Таиланд — Франция 2:5;
- Аргентина — Хорватия 2:0.
Как видно, одни из фаворитов мундиаля Испания и Португалия выбыли из турнира.