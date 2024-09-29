Главная сенсация на ЧМ-2024 по футзалу уже случилась? Обзор первых матчей плей-офф

При этом стоит отметить, что в четвертьфинале Бразилия впервые встретит серьёзного соперника. Им будет сборная Марокко, обыгравшая Иран со счётом 4:3. Иранцам в паре моментов не повезло, и это можно считать кармическим бумерангом за «поддавки» с Францией, но в целом матч получился красочным и ярким. На паркете сошлись две примерно равные по силам, техническим возможностям и эмоциям команды. Битва получилась на загляденье, особенно стремительный первый тайм, по итогам которого марокканцы повели 4:1. Иранцы сразу после перерыва забили два, но их соперники сделали всё возможное, чтобы удержать свою победу.