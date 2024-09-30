Определился потенциальный соперник сборной Казахстана в ½ финала ЧМ-2024 по футзалу

Матч прошел в Бухаре. Первыми отличились игроки французской команды, забившие гол в дебюте второго тайма: на 22-й минуте взятие ворот Джованни Гонсалеса оформил Уассини Гуирио.
Южноамериканцы отыгрались на 28-й минуте, благодаря мячу Франсиско Мартинеса.
На 32-й минуте Абдессамад Мохаммед забил второй гол французов, который стал победным.
Отметим, что в ½ финала Франция сыграет с победителем пары Казахстан — Аргентина. Подопечные Рикардо Кака сыграют с южноамериканцами в Ташкенте сегодня, 30 сентября. Начало матча в 20:00.
Встреча ½ финала состоится 3 октября. В другом полуфинале, который пройдет 2 октября встретятся команды Бразилии и Украины.