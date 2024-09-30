Разгромом завершился матч Казахстан — Аргентина за полуфинал ЧМ по футзалу

Первый тайм на площадке «Хумо Арены» в Ташкенте, оказался безголевым. А все ключевые события матча произошли во второй половине встречи.
На 22-й минуте Матиас Роза продвинувшись к владениям Лео Игиты, неотразимо пробил по воротам сборной Казахстана — 1:0.
Второй мяч в ворота команды Казахстана случился на 27-й минуте. Предшествовала голу чудовищная ошибка Чингиза Есенаманова, который неудачно выбивая мяч, попал в штангу ворот Игиты, а на добивании уверенно сыграл Анхель Клаудино.
Третий мяч в ворота Игиты забил с пенальти Кевин Арриета. Перед этим, аргентинцы запросили повтор после игры рукой Арнольда Кнауба в штрафной сборной Казахстана.
Себастьян Корсо на 33-й минуте забил четвертый гол в ворота сборной Казахстана забил Себастьян Корсо.
Подопечным Рикардо Кака на 34-й минуте удалось открыть счет после гола Даурена Турсагулова.
Впрочем, через 25 секунд Лукас Боло-Алемани забил пятый гол, поразив пустые ворота после ошибки Игиты.
На 36-й минуте Ариетта с пенальти забил шестой гол в ворота Игиты. Этому эпизоду предшествовало удаление Турсагулова.
Таким образом, сборная Аргентины вышла в ½ финала, где сыграет с командой Франции. В другой паре сойдутся сборные Бразилии и Украины.