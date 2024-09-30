Себя обмануть нельзя: Кака объяснил разгромное поражение сборной Казахстана на ЧМ по футзалу

Встреча состоялась в Ташкенте и завершилась разгромным поражением сборной Казахстана со счетом 1:6.
— В первом тайме мы играли осторожно, правильно, надежно. Да, были моменты невезения. Во втором тайме мы хотели играть сами, брать инициативу на себя, быть наглее. Я сам попросил играть на победу.
Мы получили первый гол курьезный, второй курьезный. И пошло, поехало.
Беру полностью на себя ответственность. Может, я не то сделал. Футболисты три дня назад играли хорошо, и не может быть такого, чтобы плохо сегодня. Наверное, был неправильный подход и манера игры.
— Касаемо второго тайма. Наверное, произошло все самое плохое, что могло быть: ошибки, привозы и полнейшее невезенье.
— Я мог прийти и сказать «нам не повезло. Такие голы пропустили». Но себя обмануть нельзя. Мы должны посмотреть, почему так случилось. Приблизительно, у меня есть объяснение, но нужно посмотреть и проанализировать игру с футболистами и тренерским штабом.
Сегодня мы не были командой, которая должна была выиграть, но и так не должны были проигрывать.
— В раздевалке, наверное, будет полная тишина. Ребята поникли при 0:3, 0:4 совсем другое настроение стало. Сделали 1:4 и вроде в обратную сторону пошла игра?
— Мы получили четвертый, который не должны были получать. Забили первый, получили пятый, который не должны были получать. Чуть-чуть ловим свою игру, и опять проблемы. Поэтому мы не смогли поймать энергию от болельщиков. При 1:4 болельщики думали, что все можем, но снова пропустили. Сегодня не сошлось. Будем анализировать.
Напомним, в ½ финала сборная Аргентины сыграет с Францией, а в другой паре встретятся команды Бразилии и Украины.