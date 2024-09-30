Себя обмануть нельзя: Кака объяснил разгромное поражение сборной Казахстана на ЧМ по футзалу

— Мы получили четвертый, который не должны были получать. Забили первый, получили пятый, который не должны были получать. Чуть-чуть ловим свою игру, и опять проблемы. Поэтому мы не смогли поймать энергию от болельщиков. При 1:4 болельщики думали, что все можем, но снова пропустили. Сегодня не сошлось. Будем анализировать.