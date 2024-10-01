Сборная Казахстана узнала последствия разгрома и вылета с ЧМ по футзалу

«Вчера наша сборная по футзалу проиграла Аргентине. Не хочется писать крупно или разгромно. Но факт остается фактом, Казахстан сыграл ниже своих возможностей. В этот вечер аргентинцы были сильнее.



Сам по себе выход в ¼ финала ЧМ огромное достижение и наша сборная подарила нам настоящий кайф. Больше двух недель весь Казахстан жил в предвкушении ярких побед, а самое главное мы не были чужими на этом празднике жизни! Осознание того, что твою команду боятся и уважают заставляет по-другому биться сердце, придает гордости и уверенности. В Узбекистане мы чувствовали себя как представители сильных мира сего! За эти бесценные ощущения нужно поблагодарить всю нашу сборную. Они подарили нам такие эмоции, которые хочется и хочется ощущать вновь.



Наверное после футзального мундиаля начнется перестройка сборной, омоложение состава, приход новых игроков. Игита вчера уже озвучил, что это последний для него чемпионат мира. Не за горами окончание карьеры другого лидера, Дугласа. Но как бы то ни было нужно постараться добиться того, чтобы наша сборная сохранила и приумножила свой уровень», — пишет автор канала.