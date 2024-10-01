«Один из худших матчей в истории». Казахстан упустил исторический шанс на ЧМ по футзалу

В последние дни сентября на чемпионате мира по футзалу в Узбекистане проходили матчи ¼ финала. Турнирная сетка сложилась столь причудливым образом, что в двух матчах друг с другом сошлись команды, которые могли бы сразиться и в финале, а в двух других — те, кто о таких высоких стадиях чемпионата мира мог лишь мечтать. Впрочем, следить за такими матчами на вылет намного интереснее, чем за избиением аутсайдеров фаворитам.