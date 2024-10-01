Увольнение Кака и уход лидеров? Что ждет сборную Казахстана после ЧМ по футзалу

Касаемо лидеров. Возможно, кто-то из них все-таки завершит карьеру в сборной после турнира в Узбекистане. Это будет точно не Игита. Ведь он уже сам заявил, что готов играть отбор на Евро-2026. А вот по Дугласу и Лео есть вопросы. Не исключено, что они примут такое решение. В то же время, в следующем году в обойму сборной вернется Эдсон. Если взять за отрезок последние 8 лет сборной Казахстана, то натурализованных игроков в составе зачастую в среднем было именно трое и вряд ли их количество в ближайшее время вырастет или уменьшится.