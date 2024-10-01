Увольнение Кака и уход лидеров? Что ждет сборную Казахстана после ЧМ по футзалу

Большой турнир — это витрина, показатель той точки, где находится команда, в чем ее сильные и слабые стороны. В плане результата — сборная Казахстана выступила на крепкую четверку. Да, все могло сложится иначе, если бы мы все-таки обошли Испанию в группе и последовали по другой стороне сетки. Но если ты стремишься быть чемпионом мира или взять медали, то обыгрывать топ-соперников так или иначе придется. Другое дело, что у нас в плей-офф возникло сразу два таких противника подряд. Ни одна из сборных на этом турнире не сталкивались с таким уровнем сопротивления в плей-офф.
Победа над Португалией — доказательство того, что мы в мировой элите футзала. Это была равная игра, где мы победили, показав невероятную тактическую дисциплину. Но выдать несколько таких матчей на коротком отрезке тяжело, тем более, когда вслед за чемпионами мира тебе надо обыгрывать уже вице-чемпионов мира.
С Аргентиной нам не хватило всего понемногу — эмоций, сил, психологии и длины скамейки. В то же время, наш план работал в первом тайме, это было нечто схожее, что мы явили с Португалией. Но затем, как признался сам Кака, он пошел на риск и призвал команду атаковать, играть на победу. Эта ставка не оправдалась. Возможно, Кака понимал, что терпеть и быть безупречными второй матч подряд в обороне не получится.
Именно поэтому вопросов по результату и качеству игры быть не должно. Тут можно поговорить и о кадрах. С одной стороны, объективно, мы лишись двух сильнейших игроков — Эдсона и Тайнана. Любой из них мог бы сделать разницу и кратно увеличить наш игровой потенциал. К тому же, во время турнира мы всякий раз лишались важных игроков, а например, форвард Азат Валиуллин по сути пропустил весь турнир.
Однако, в то же время, их отсутствие помогло раскрыться другим, более молодым игрокам, выросшим в нашей системе. Акжол Дарибай теперь абсолютно точно готовая боевая единица для сборной. Да, он пока не тот, кто будет делать результат в больших матчах, но он в них как минимум не потеряется. Столь же ценный опыт приобрели Жахангир Рашит и Абдурасыл Абдуманапулы. Внедрение свежей крови было необходимо, ведь многие из наших лидеров уже на закате карьеры.
Касаемо лидеров. Возможно, кто-то из них все-таки завершит карьеру в сборной после турнира в Узбекистане. Это будет точно не Игита. Ведь он уже сам заявил, что готов играть отбор на Евро-2026. А вот по Дугласу и Лео есть вопросы. Не исключено, что они примут такое решение. В то же время, в следующем году в обойму сборной вернется Эдсон. Если взять за отрезок последние 8 лет сборной Казахстана, то натурализованных игроков в составе зачастую в среднем было именно трое и вряд ли их количество в ближайшее время вырастет или уменьшится.
Что касается будущего Кака, здесь пока нет никаких поводов для волнений. В руководстве ассоциации футзала к нему полное доверие. Сейчас даже сложно представить, какой из тренеров мог бы подойти лучше, чем Кака. И дело тут не только в работе бразильца конкретно с национальной сборной Казахстана, а, скорее, в его тотальной вовлеченности в процесс развития всей структуры сборных, от мала до велика.
Да, в ближайшие пару лет команду ждут постепенные обновления. Но в этом процессе не будет радикального падения или отката назад. Казахстан закрепился в статусе одной из самых сильных и типологически сложных для соперников команд мира. И поверьте, это реноме они будут лишь подтверждать в ближайшие годы.