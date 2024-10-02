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Казахстан обошел Узбекистан и установил рекорд на ЧМ-2024 по футзалу

Накануне сборная Казахстана проиграла в ¼ финала чемпионата мира по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: КФФ

Подопечные Рикардо Кака сыграли в Ташкенте (Узбекистан) против сборной Аргентины. Встреча завершилась разгромной победой южноамериканцев со счетом 6:1.

На этом матче, прошедшем на площадке «Хумо Арены» побывали 9357 зрителей, что сделало сыгранную встречу самой посещаемой на чемпионате мира. До этого, наибольшее число зрителей было на матче хозяев чемпионата мира против Парагвая. Игру сборной Узбекистана на групповом этапе в Ташкенте посетил 9081 зритель. Парагвайцы в той игре оказались сильнее — 4:1.

Отметим, что в ½ финала сыграют сборные Бразилии и Украины, а также Франции и Аргентины.