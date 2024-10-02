Казахстан обошел Узбекистан и установил рекорд на ЧМ-2024 по футзалу

На этом матче, прошедшем на площадке «Хумо Арены» побывали 9357 зрителей, что сделало сыгранную встречу самой посещаемой на чемпионате мира. До этого, наибольшее число зрителей было на матче хозяев чемпионата мира против Парагвая. Игру сборной Узбекистана на групповом этапе в Ташкенте посетил 9081 зритель. Парагвайцы в той игре оказались сильнее — 4:1.