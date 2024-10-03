Определился второй финалист ЧМ по футзалу с участием обидчика Казахстана

Встреча, состоявшаяся в Ташкенте, завершилась со счетом 3:2.
В составе победителей дубль оформил Кевин Арриета (3-я минута, 37-я), а также отличился Анхель Клаудино (8-я). У проигравших голы забили Николас Менендес (6-я) и Мамаду Туре (25-я).
В финале Аргентина встретится с Бразилией, которая в ½ финала оказалась сильнее Украины (3:2).
Аргентинцы выигрывали мундиаль в 2016 году. Бразильцы — пятикратные чемпионы мира (1989, 1992, 1996, 2008, 2012).
Матч за третье место пройдет с участием Украины и Франции. Обе встречи намечены на 6 октября.
Напомним, что Аргентина в четвертьфинале остановила сборную Казахстана (6:1).