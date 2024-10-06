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Украина разгромила Францию и сотворила историю на чемпионате мира по футзалу

Сегодня, 6 октября состоялся матч за третье место чемпионата мира-2024 по футзалу, в котором встретились Украина и Франция, передают Vesti.kz.

Источник: ФИФА

Встреча прошла в столице Узбекистана — Ташкенте и завершилась со счетом 7:1 в пользу украинцев. Таким образом, украинцы выиграли бронзу чемпионата мира.

До этого лучшим результатом Украины на чемпионатах мира было 4-е место в 1996 году.