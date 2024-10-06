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Бразилия отомстила за Казахстан и стала шестикратным чемпионом мира по футзалу

Сегодня, 6 октября, в столице Узбекистана Ташкенте определился победитель чемпионата мира-2024 по футзалу, передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

В решающем матче встретились Бразилия и Аргентина. В итоге успеха со счетом 2:1 добились бразильцы. Голами у победителей отличились Феррао и Рафа Соуза. Гол престижа у аргентинцев забил Матиас Роса.

Таким образом, Бразилия стала шестикратным чемпионом мира. Ранее она побеждала в 1989, 1992, 1996, 2008, 2012 годах.

Отметим, что в матче за третье место Украина разгромила Францию со счетом 7:1 и впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата мира.

Напомним, что в четвертьфинале ЧМ-2024 аргентинцы выбили из турнира сборную Казахстана (6:1).