Бразилия отомстила за Казахстан и стала шестикратным чемпионом мира по футзалу

В решающем матче встретились Бразилия и Аргентина. В итоге успеха со счетом 2:1 добились бразильцы. Голами у победителей отличились Феррао и Рафа Соуза. Гол престижа у аргентинцев забил Матиас Роса.
Таким образом, Бразилия стала шестикратным чемпионом мира. Ранее она побеждала в 1989, 1992, 1996, 2008, 2012 годах.
Отметим, что в матче за третье место Украина разгромила Францию со счетом 7:1 и впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата мира.
Напомним, что в четвертьфинале ЧМ-2024 аргентинцы выбили из турнира сборную Казахстана (6:1).