Забив дважды, бразильцы чуть присели к своим воротам, а аргентинцы, напротив, с каждой минутой наращивали давление. И в этой ситуации на первый план вышел вратарь «селесао» Виллиан Дорн, выступающий в российской Суперлиге за «Норильский никель». Этот харизматичный бородач раз за разом умножал на 0 все атакующие усилия аргентинцев и каждый раз радовался так бурно, будто именно этот сейв сию же минуту принёс его команде золото чемпионата мира. Хотя это и было близко к правде.