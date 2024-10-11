«Кайрат» отомстил сенсационному чемпиону и выиграл Суперкубок

Встреча прошла в Астане и завершилась победой «Кайрата» со счетом 3:1.
В предыдущем сезоне «Семей», основанный в 2023 году, сенсационно и впервые в истории стал чемпионом Казахстана, прервав гегемонию «Кайрата». Алматинцы, в свою очередь, завоевали Кубок страны.
Напомним, «Семей» и «Кайрат» попали в одну группу (четвертую) основного раунда Лиги чемпионов вместе с португальским «Спортингом» и венгерским «Халадашем». Матчи пройдут с 22 по 27 октября 2024 года в Алматы.
Лучшие три команды каждой из четырех групп выйдут в элитный раунд (жеребьевка намечена на 31 октября).