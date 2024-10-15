Игрок сборной Казахстана сделал заявление после ЧМ-2024 по футзалу

«Дорогие друзья! После чемпионата мира мне сделали операцию на спине в Мюнхене, Германия. Все прошло хорошо. Думаю, что полностью восстановлюсь после травмы, которая мешала мне полноценно тренироваться в последние годы. В декабре мы начнем кампанию чемпионата Европы 2026-го года. Я думаю, мы будем хорошо подготовлены. Я благодарен болельщикам, которые всегда меня поддерживают. Наша цель — победить вместе. Алға, Қазақстан!», — опубликовал Акбаликов пост в своих соцсетях.