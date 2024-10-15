Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игрок сборной Казахстана сделал заявление после ЧМ-2024 по футзалу

Игрок сборной Казахстана по футзалу Альберт Акбаликов перенес операцию после чемпионата мира в Узбекистане, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

«Дорогие друзья! После чемпионата мира мне сделали операцию на спине в Мюнхене, Германия. Все прошло хорошо. Думаю, что полностью восстановлюсь после травмы, которая мешала мне полноценно тренироваться в последние годы. В декабре мы начнем кампанию чемпионата Европы 2026-го года. Я думаю, мы будем хорошо подготовлены. Я благодарен болельщикам, которые всегда меня поддерживают. Наша цель — победить вместе. Алға, Қазақстан!», — опубликовал Акбаликов пост в своих соцсетях.

На чемпионате мира в Узбекистане Акбаликов провел пять матчей в составе сборной Казахстана, забив один гол.

Напомним, сборная Казахстана дошла до ¼ финала, где уступила Аргентине со счетом 1:6.