Настоящий триллер! «Кайрат» разнес клуб-сенсацию в Лиге чемпионов

Команды встречались в рамках группы 4 на паркете Дворца спорта имени Балуана Шолака в Алматы.
«Семей» первым открыл счет на 13-й минуте. После многоходовой комбинации отличился игрок сборной Казахстана Акжол Дарибай.
Алматинцам удалось восстановить равновесие на 18-й минуте, когда неотразимо пробил Эдсон. Первый тайм завершился вничью.
В дебюте второй половины «Кайрат» вышел вперед. На 23-й минуте отличился Денер Родриго, точно пробивший в угол ворот.
Продолжительное время сохранялось минимальное преимущество алматинцев, пока на 36-й минуте «Семей» не пропустил сразу два гола: отличились Алиссон и Кевин Ариетта.
А подвел итог на 38-й минуте Отанья Родригес, поразивший пустые ворота — 5:1.
Напомним, в первом туре алматинцы уверенно обыграли венгерский «Халадаш» — 4:0, а «Семей» дал бой португальскому «Спортингу», уступив со счетом 6:4.
«Кайрат» и «Спортинг» набрали по шесть очков и 25 октября, определят победителя квартета. У «Семея» и «Халадаша» нет набранных баллов.
Добавим, что «Семей» в минувшем сезоне сенсационно выиграл чемпионат Казахстана, прервав гегемонию «Кайрата», которая длилась с 2003 года.