«Кайрат» устроил голевую перестрелку с клубом-сенсацией

Алматинцы набрали семь очков и поравнялись с «Аятом» и «Жетысу». У «Семея» это первая игра в новом сезоне. Клуб из Семея, созданный в 2023 году в сезоне 2023/24 сенсационно выиграл чемпионат Казахстана, прервав гегемонию «Кайрата», который 20 раз подряд становился чемпионом страны, неизменно побеждая с сезона 2003/04.