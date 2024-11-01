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«Кайрат» устроил голевую перестрелку с клубом-сенсацией

В Семее состоялся матч третьего тура регулярного чемпионата Казахстана по футзалу между одноименным клубом и «Кайратом», сообщают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Встреча завершилась со счетом 3:3.

Гости уверенно вели со счетом 2:0 после голов Даурена Турсагулова и Денниса. Затем Кайо Торрес отыграл один гол, а Кандидо сравнял счет. Алматинцы вновь вышли вперед благодаря голу Занотто. Но чемпион мира в составе сборной Бразилии Феррао под конец игры спас «Семей» от поражения.

Завтра, 2 ноября, в рамках четвертого тура команды вновь сыграют в Семее.

Алматинцы набрали семь очков и поравнялись с «Аятом» и «Жетысу». У «Семея» это первая игра в новом сезоне. Клуб из Семея, созданный в 2023 году в сезоне 2023/24 сенсационно выиграл чемпионат Казахстана, прервав гегемонию «Кайрата», который 20 раз подряд становился чемпионом страны, неизменно побеждая с сезона 2003/04.