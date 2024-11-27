Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВРЗ стал последним участником ⅛ финала Кубка Беларуси по мини-футболу

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ стал последним участником ⅛ финала 35-го розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке 1/16 финала финалисты прошлого кубкового турнира разгромили на выезде пинскую команду «Школа футзала» с результатом 13:1. В ⅛ финала ВРЗ сыграет с «Борисовом-900». Нынешний владелец Кубка страны — оршанский «Витэн» — поспорит с лидской командой «Бутик-Авто».

Составы остальных пар ⅛ финала: ЦКК (Светлогорск) — «Динамо-БНТУ» (Минск), БЧ (Гомель) — «БелИнвест-Урожай» (Минский район), «УВД-Динамо» (Гродно) — «ЧехОрда» (Минск), «Охрана-Динамо» (Минск) — «Электросети» (Орша), «Меркурий-ГТК» — «Минск», «Дорожник» (Минск) — «Столица» (Минск).

В решающем поединке 34-го кубкового розыгрыша «Витэн» победил ВРЗ с результатом 6:4.