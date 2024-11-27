ВРЗ стал последним участником ⅛ финала Кубка Беларуси по мини-футболу

В заключительном поединке 1/16 финала финалисты прошлого кубкового турнира разгромили на выезде пинскую команду «Школа футзала» с результатом 13:1. В ⅛ финала ВРЗ сыграет с «Борисовом-900». Нынешний владелец Кубка страны — оршанский «Витэн» — поспорит с лидской командой «Бутик-Авто».



Составы остальных пар ⅛ финала: ЦКК (Светлогорск) — «Динамо-БНТУ» (Минск), БЧ (Гомель) — «БелИнвест-Урожай» (Минский район), «УВД-Динамо» (Гродно) — «ЧехОрда» (Минск), «Охрана-Динамо» (Минск) — «Электросети» (Орша), «Меркурий-ГТК» — «Минск», «Дорожник» (Минск) — «Столица» (Минск).



В решающем поединке 34-го кубкового розыгрыша «Витэн» победил ВРЗ с результатом 6:4.