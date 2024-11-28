Главная сенсация Казахстана оформила разгром в футзальной Лиге чемпионов

Случилось это во втором матче с польским «Рекордом» — 5:0. Покер оформил Дедезиньо (6-я минута, 14-я, 34-я, 39-я), а также отличился Габриэль (20-я).
Матчи квартета D проходят в Пальма-де-Мальорке. В первой игре казахстанский клуб со счетом 1:4 уступил испанской «Пальме».
Следующую игру «Семей» проведет против словацкой команды «Лученец» 30 ноября.
Победители групп элитного раунда выйдут в финальную часть («Финал четырех»), которая пройдет ½ и ¾ мая.
«Семей» впервые играет на европейской арене.
Отметим, что в предыдущем сезоне семейчане сенсационно выиграли чемпионат Казахстана, прервав многолетнюю гегемонию «Кайрата» из Алматы.